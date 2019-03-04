設計師評燈會「屏東燦高雄爛」 網友讚：精闢！

2019-03-04 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕屏東台灣燈會昨（3日）晚風光落幕，總共吸引超過1300萬人次到場觀賞，佳評如潮，不僅花燈受邀赴丹麥哥本哈根參展，燈會主燈更獲得義大利A'國際設計大獎賽（A' Design Award）提名。對此，圖文創作者、設計師蕭瑩燈以「燦爛」兩字評論高雄、屏東的燈會成效，網友則大讚「貼切」、「精闢！」。

蕭瑩燈昨天在臉書貼出一張高雄與屏東的地圖，並在屏東縣區塊寫上「燦」字，隔壁的高雄市標上「爛」字，並表示「南台灣燈會閉幕了，綜合評論高屏兩地今年辦燈會的成效就兩個字：燦爛」，他進一步說明是「屏東燦，高雄爛」。

許多網友對此論點大表認同，紛紛留言「簡潔有力」、「有沒有這麼中肯啊」、「神解又貼切」、「精闢！」、「高屏溪是分水嶺」、「真正讓高雄又老又舊的罪魁禍首，請假模式ing」。

作家馮光遠稍早也轉貼蕭瑩燈的臉書PO文，笑稱「看到瑩燈評屏東與高雄的燈會，我笑了，任何名字裡有『燈』的人來評燈會，怎麼可能評錯？」

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