彰化棄辦台灣燈會因僅1年籌備？網打臉：屏東也只有1年

2019-03-05 00:11

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣政府因放棄辦理2020台灣燈會，被外界砲轟，效應持續擴大，縣長王惠美今天在縣議會回答議員質詢稱中央直到去年10月、11月才告知彰化縣政府，短短1年時間怕有所閃失，這次先推掉，後續會再爭取。消息傳出立即引發網民拿出屏東縣長潘孟安所強調的「籌備期只有1年」來打臉彰化縣府，並狂酸「屏東能，彰化縣不能？」

屏東台灣燈會圓滿落幕，創下多項紀錄，屏東縣長潘孟安在臉書上強調，從位置、交通、資源等客觀條件來看，屏東舉辦燈會的先天條件不良，2019台灣燈會在屏東，始終未被外界看好，但，屏東這個庄腳囝仔，不怨天尤人，埋頭苦幹，始終抱持一個單純的信念，就是「屏東能做到」，1年的籌備期；跨24局處的燈會辦公室；784件展出品；908個工作項目，最終，2周入園人數突破千萬，單日最高169萬人次，燈會從「不可能的任務」開始，最後在「我屏東我驕傲」的認同下畫句點。

彰化縣因棄辦明年台灣燈會被外界罵翻、狂酸，不少網民還自製海報在臉書上KUSO消遣彰化縣政府，有網民稱，屏東縣籌備期只有1年，彰化縣長王惠美也稱籌備期只有1年，但為何屏東可以，彰化卻不能？還有網民狂酸指出「沒錢辦燈會，有錢蓋捷運，是要蓋來巡田水的嗎？」

王惠美今天在答覆縣議員質詢時強調，要辦就要辦最好，時間倉促沒辦好又要被罵，她希望呈現彰化縣最好的一面，燈會牽涉財政、整體規劃，新手剛就任，會做好最佳的準備，會在對彰化縣最有好的時機爭取活動。

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