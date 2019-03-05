彰化棄權損失大！ 台灣燈會百億商機 屏東業者電話接不完

2019-03-05 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕被民眾喻為「史上最美」的屏東台灣燈會3日晚間風光落幕，累計1339萬人次到場觀賞，成功帶進超過130億的商機，佳評如潮，除了有民宿業者接電話接到手軟、螢幕當機，伴手禮業者的業績也成長好幾成，因為燈會而推出的商品更是賣到缺貨。明年燈會原由彰化縣接棒，但因彰化縣放棄而改由台中市雀屏中選。

據《三立新聞網》報導，2019台灣燈會在屏東大鵬灣舉辦，東港住宿因為湧入賞燈人潮而一房難求，為了看到燈會，有遊客退而求其次選擇外圍訂房，最遠的地方還住到小琉球、三地門。

一間離燈會會場不到10分鐘車程的民宿，燈會期間一房難求全都客滿，另一家價錢較昂貴的高檔酒店，100多間房也同樣客滿，業績比去年同期成長了4成。一名旅宿業者更透露，東港真的容納不下這麼多的遊客，「真的很誇張，我電話接到螢幕整個不見。」

報導指出，同樣生意很夯的還有伴手禮店家，由於遊客看完燈會也會順道來買伴手禮，有業者就說，住在東港30多年，第一次看到有這麼多的人，還透露因為燈會業績成長了3成；也有業者說，「我們這次都銷到差點缺貨，老闆都親自加班下去做。」

報導提到，以台灣燈會累計1339萬人次，一人平均消費1024元來計算，總共可為燈會周圍店家帶來超過137億的商機，「屏東縣把燈會辦得有聲有色，除了振興周邊經濟，也成功行銷屏東」。

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