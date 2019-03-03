催落去！春雨來去匆匆 石門水庫把握鋒面啓動人工增雨

2019-03-03 22:33

〔記者李容萍／桃園報導〕228連續假日最後一天，石門水庫集水區今日上午約9點開始降雨，包括石門、霞雲、巴陵、白石等監測站上午11點過後都陸續測得降雨量，其中，石門站在下午4點累計28毫米，原本持續下降的水位於中午暫時止跌，呈現久違的上升水位。只是，這場雨來去太匆匆，約下午3點，水位又回到下降水位；截至今晚7點止，石門水庫大壩水位228.82公尺、蓄水量8732萬噸、蓄水率44.24％。

依據氣象資料，今日中午過後，鋒面將影響台灣，由於大氣環境相當適合進行增雨作業，水利署把握鋒面過境，今日下午1點許於南部對流雲系顯著時，於石門水庫施作人工增雨，期盼枯水期間能為水庫挹注更多蓄容，降低枯水期可能帶來不便的影響。

水利署表示，此次人工增雨作業為今年度第3次，前2次分別於2月22、23日。由於氣候變遷豐枯加劇，春雨變化快速，水利署將持續密切關注氣象環境，一旦條件合適，水利署人工增雨團隊守視雲層發展與移動，把握於降雨前的最適時機進行地面作業，隨時啟動增雨作業。

水利署北區水資源局也說，從3月開始，石門水庫已經把農業用水從早先75折降至7折供水，另外，因為石門水庫下游河川側流量和川流水水量都增加，水庫目前暫不供應板新水廠，中庄調整池維持滿水量待命，盼能多管齊下減低供水壓力。

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