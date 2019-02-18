渴了！石門水庫盼春雨報到 啟動人工增雨實作演練備戰

2019-02-18 23:53

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫集水區近來降雨量有限，加上一期稻田耕作已經開始整理、插秧，每日供水量達到260萬噸，2月初以來水位下探速度增加，截至18日晚上7時，石門水庫大壩水位233.19公尺、蓄水量1億1150萬噸、蓄水率56.48％，水位在下限及嚴重下限之間，在及時春雨未報到前，水庫供水壓力日日增加，石門水庫管理中心近日已著手地面人工增雨實作演練備戰。

水利署北區水資源局表示，根據過去經驗，每年開春至梅雨季前的雲層條件，最適合增雨作業，也是人工增雨實作的高峰期，石門水庫管理中心即日起配合中央氣象局發佈的雲層高度、濕度、冷雲、含水量等氣候條件，將隨時於大壩啟動增雨作業，而使用的正是國產地面人工增雨焰劑，盼對水情更有助益。

北水局說，台灣近年的地面人工增雨，採用的是美國ICE公司生產的焰劑，不過向美方採購，包括審核、稅務、運輸、報關等行政流程耗時，價格昂貴，所燃放出來的粒子稍小，並不適合台灣的雲層環境。

為此，水利署2016年與台灣大學大氣科學系及國防部軍備局生產製造中心第202廠研發並生產國產增雨焰劑，此焰劑除了具有對環境無害的優點，燃放出來的粒子稍大，相信未來進行人工增雨作業時，也會更適合台灣水庫的操作。

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