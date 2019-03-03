中興電影院吹熄燈號 澎湖最後傳統戲院走入歷史

2019-03-03 20:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖人共同回憶-最後一間傳統戲院「中興電影院」，因都市更新緣故，今日正式吹起熄燈號，雖然掛起紅布條相約3年後再見，但屆時是否重起爐灶，也說不得準，因此許多人把握最後一天，前往見證屬於自己年代的歷史。

民國50、60年代，澎湖屬離島軍事戰略要地，駐軍一度達3萬人，帶動澎湖電影院蓬勃發展，最盛期有5家電影院，其中4家包括龍宮、建國、真善美及中興戲院，都聚集在馬公市鬧區，另外還有澎防部中正堂播放電影，但隨著駐軍減少、視訊設施日益更新，傳統戲院紛紛熄燈，中興戲院也曾熄燈，直至1996年股東重組才重新營業。

重組後走過23個年頭，中興電影院仍因建物老舊，先前還曾發生海砂屋邊角水泥塊掉落意外，因此積極進行都更計畫，除了中興電影院先行熄燈外，建物內其餘商家，也將配合10月分都更啟動，退出文康商圈，結束一個時代的傳奇，希望能再造另一個時代繁華，雖然今日畫下句號，但並無特別儀式。

雖然中興戲院熄燈，但澎湖還有一家新型影城，去年新開幕營運的澎澄飯店3號港，新型豪華IN89電影城進駐營業，在中興電影城熄燈後，適時補上空檔，成為澎湖唯一的一家影城，但IN89票價較高，不像中興電影院走平價路線，未來消費者接受度仍有待考驗。

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