暖冬不雨 台中市枇杷遇旱嚴重受災

2019-03-03 18:23

〔記者歐素美／台中報導〕暖冬造成乾旱，影響農作物生長，台中市太平區及新社區枇杷，最近進入採收期，受乾旱影響，授粉不正常，結果率下降、果粒小，農友表示，產量不到去年的一半，農業局表示，2月底已會同農委會中區農業改良場等勘查，近日可望公告現金救助。

台中市新社及太平區枇杷種植面積達800多公頃，最近開始要進入採收期，但農友發現枇杷受暖冬乾旱影響，開花不授粉或果粒小，甚至果粒出現乾皺情形，賣相不佳。農業局於2月底已會同農委會相關單位勘災，農業局作物生產科長林弘敏表示，因受災情況嚴重，待農改場計算結果，農委會可望近日公告列入現金救助。

新社區枇杷農友張平年表示，其種植一甲多地的枇杷，今年枇杷開花時，他就覺得開花情形很不正常，因為授粉情況不佳，去年枇杷結果時，他共套袋5萬多個，今年則套袋不到2萬個，產量不到一半，恐血本無歸。

林弘敏說，溫度對梨、枇杷、桃子、李子、甜柿及梅子等溫帶果樹影響較大，由於乾旱的影響屬遲發性，除枇杷外，對許多作物的影響還值得觀察。例如荔枝及龍眼等也出現氣溫太高，結果率不佳，若最近再不下雨，可能就要邀請農委會勘查受災情形。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/