出遊品嘗甜美滋味 台東枇杷節228連假登場

2019-02-27 09:19

［記者張存薇／台東報導］台東縣「初鹿枇杷」進入盛產期，鮮嫩多汁的口感冠全台，台東地區農會將於228連假4天在初鹿原生應用植物園舉辦枇杷節活動，現場吃得到現採枇杷，還有限量枇杷冰淇淋、枇杷花茶，希望遊客、鄉親走春踏青，還可以品嘗到最甜美的在地枇杷！

東區農理事長楊招信本身也是枇杷農友，他說，受到暖冬影響，今年枇杷產量約比往年少3成，顆粒也比較小，到3月底前都是盛產期，品質也最好。

東區農總幹事李建通說明，初鹿地區是花東縱谷南端、黑潮暖流交會處，日夜溫差大卻又日照充足，再加上紅土土質，種出來的枇杷鮮嫩多汁、入口即化。

他進一步說，西部的枇杷雖然也進入產期，但口感較硬。台東初鹿枇杷多運往北部行口，在地較少吃得到，因此希望透過枇杷節活動行銷，也讓在地民眾吃到物美價廉的枇杷。

台東初鹿枇杷節2月28日至3月3日每天上午9點到下午5點在初鹿原生應用植物園展售，台東鄉親憑身分證件免費入園，楊招信說，到3月底每週六、日也都會在原生植物園展售，此外，11、12日東區農枇杷也將前進板橋區農會展售，讓都區會民眾也能品嘗到最優質的初鹿枇杷。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/