暖冬農作物損失 農委會啟動天然災害補助措施

2019-02-27 18:18

〔記者簡惠茹／台北報導〕今年由於暖冬造成許多蔬果生產損失，今天農委會主委陳吉仲到立法院經濟委員會進行業務報告時，立委莊瑞雄直指屏東洋蔥因暖冬歉收，立委邱議瑩也帶來高雄大樹荔枝開不出花來的照片，陳吉仲表示，已經成立因應小組，天然災害現金補助不必等到6月。

立委莊瑞雄指出，他對氣候變遷特別有感，今年農產品受到暖冬影響災害衝擊很大，暖冬造成恆春洋蔥歉收，可以比照天然災害補償嗎？

立委邱議瑩也出示高雄市大樹區玉荷包的照片指出，暖冬不只造成部分農產品盛產，也可能帶來災損，例如今年的玉荷包花況，只有兩、三成；這已預見將造成嚴重災損，要求農委會比照2016年，啟動每公頃9萬元的現金救助。

陳吉仲表示，農委會內部已經成立乾旱因應小組，針對受影響的產品主動認定後，讓農民來申請天然災害現金補助，不必等到6月，同時啟動灌溉設施補助。

農委會補充說明，農糧署會派員到屏東調查洋蔥災損情形，農委會也已函請各縣市政府隨時掌握農業災情，即時查報，將災損情形提報相關產業主管機關，辦理後續救助作業。

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