「獎」旅遊 新竹縣5月底前補助56家旅店 共1200間房

2019-02-25 22:40

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣繼暖冬旅遊後，再獲交通部觀光局補助，從即日起到5月31日以前，除了228和清明節連假以外，每個週日到週四期間的晚上只要住在新竹縣的特約旅店，每晚就可獲得1間房間500元的補助，總共有1200間的「扣打」。

第1波已被搶訂走800房，夯得程度讓縣長楊文科今天喜孜孜宣布，下一波搶訂將從3月30日早上9點開放登錄申請，還有數百個名額，歡迎到新竹縣作客。

縣府表示，這個名為「浪漫台3線 暢遊新竹縣」的補助機制遊戲規則如暖冬，前述期間憑申請登錄的序號入住與縣府合作的56間旅店，不限年齡、也不限是否已用過暖冬旅遊補助都能參加，只是憑身分證都只有1次機會，且實際補助對象是「房間」。

縣府也強調，首波開放申請後目前雖只剩下400間「房額」，但因有些來客可能申請後沒有使用，預料3月底第2波預約可受補助的房間數會再多。

配合這波拚觀光，縣府交旅處規劃境內的青蛙石步道、愛情合興車站、峨嵋湖等台3線周邊景點，推薦出「奇岩巡禮採果慢醞釀」、「彎腰做農人田園食趣」、「綠能遊艇桐花秘境遊」3條走春路線，串連境內的風景名勝地、旅宿業者，也把農民手做的特色農產等帶到來客眼前和舌間。

還設計有「消費滿千送禮」、與「集貼紙送抽獎」活動，從228當天起，全面在竹東火車站、高鐵新竹站、以及新竹火車站3處的旅遊服務中心擺放觀光護照供索取。

來客只要在今年5月31日以前，到觀光護照上的優惠商家消費，累計滿千就可回到前述3個服務中心完成相關手續後兌換、每人1份的專屬台3線限量特色禮品。

而為鼓勵來客多多掏荷包挺新竹縣的觀光休閒業者，還設計了：竹縣景點好「遊」、伴手禮好「購」以及旅宿好「宿」3款貼紙。只要在活動期間把集點卡寄回縣府交旅處，或繳回前述旅遊服務中心，縣府就「送」這些來客參加抽獎的機會，獎項有IPHONE XS、 IPHONE X與各大旅宿住宿券等。

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