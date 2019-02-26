暖冬惹的禍？ 大湖、泰安紅肉李不開花

2019-02-26 18:45

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕氣候異常，暖冬現象逐漸成為常態，再度引發農作物災害？苗栗縣大湖地區農會接獲農民反映，大湖鄉、泰安鄉出現紅肉李開花季卻難開花，未來恐怕無法結果，農民辛苦栽種卻沒收成。

苗栗縣政府農業處農務科科長徐春良說，已經接到大湖地區農會通報，明天將會同相關單位到受災果園會勘，了解受害原因是暖冬造成，還是雨水不足導致。

大湖地區農會指出，紅肉李通常在每年10月至11月休眠，到了隔年1月份會甦醒，接通常在2月10日至20日開花，而開花後紅肉李才能開始授粉、結果，農民的辛勤才能獲得回報。

不過，由於氣候異常，大湖地區農會說，今年冬天不若以往寒冷，通常在低溫狀態下保持休眠以貯存養分的紅肉李果樹養分貯存不夠，能量不足以推動果樹開花。

農民指出，以往到現在的時間點，應該可以見到滿山白色李花，宛如一片雪白花海，可惜今年果樹都光禿禿，有開花的也沒幾朵，不只看不到美景，農民現在十分擔心5、6月份果實無法收成，恐怕血本無歸。

大湖地區農會勘查後初步統計，大湖鄉、泰安鄉共300公頃的紅肉李果園，都有受害情形，恐怕全部遭殃，果園超過一半以上的果樹沒有花，有開花的也是少數幾棵，樹上的花朵也沒幾朵。

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