72年最暖冬！ 氣象局：寒流遲遲未到恐破觀測紀錄

2019-02-26 17:39

〔記者蕭玗欣／台北報導〕這個冬季恐創下寒流最晚報到紀錄！中央氣象局表示，歷年來最晚一次寒流報到是1988年，3月8日才報到，但今年截至3月4日為止都未觀測到寒流報到的跡象，恐打破歷年寒流最晚報到紀錄。

中央氣象局預報員程川芳表示，有紀錄以來，寒流最晚報到時間是1988年3月7日，因此目前還不能說今年冬季沒有寒流，但確實有機會打破寒流最晚報到紀錄。而過去在2000年跨2001年的冬季、2016跨2017年的冬季都曾有過寒流未報到的紀錄。

氣象局表示，今年冬天確實較溫暖，自2018年12月1日起至2019年2月25日期間，全台13個平地測站均溫為20.46度，創下這些測站建置完成至今72年來最暖冬季的紀錄。氣象局的13個平地測站分別為基隆、宜蘭、淡水、台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮、成功、台東、大武、恆春。

氣象局表示，未來一週將有兩波東北季風影響，回暖的好天氣只到明天，228連假首日會有一波東北季風報到，北台灣氣溫會略微下滑，是濕濕涼涼的天氣型態，白天高溫僅有20度，中南較不受影響，高溫上看31度，但要留意早晚溫差較大。

降雨方面，北部、東北部會有持續性降雨，花東及中南部山區也會有局部短暫雨。

預報員程川芳表示，第二波冷空氣將伴隨鋒面報到，強度為東北季風或大陸冷氣團，影響期間為3月3日至5日，北台灣高溫約18、19度，低溫下探15、16度，中南部低溫約18、19度，高溫降到27度；天氣方面，北部、東半部和中南部山區會有局部短暫陣雨，中南部平地則不受影響，3月4日、5日僅剩北部、東半部有局部短暫雨。

氣象局提醒，明晚到後天清晨、3月2日到3日清晨金馬地區及西半部都要留意有濃霧發生。

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