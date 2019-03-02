台灣燈會最後兩天 潮州火車站「等10分鐘就有車」

2019-03-02 17:56

〔記者邱芷柔／屏東報導〕廣受好評的台灣燈會進入倒數，但前幾天因為接駁運量不足，造成部分路線塞出長長的人龍引發民怨，經過屏東縣政府徹夜調整策略，協調公路總局加派遊覽車投入接駁行列，不少民眾發現，接駁變順暢，位在潮州火車站的接駁點，今天平均等候時間都在半個小時內，甚至等5到10分鐘就能搭上接駁車。

台灣燈會今年在大鵬灣舉辦，受限地形因此採「全接駁」政策，但228連假人潮屢創新高，成為接駁運量的一大考驗，除了有縣府緊急協調更多的遊覽車支援，也有不少民眾透過燈會App掌握交通情形，避開尖峰時刻與轉運點，讓交通更加順暢。

潮州火車站站長郭坤岳指出，截至今天下午5點，接駁車共有306車次，約1.28萬人，與前兩天人數相仿，不過今天候車時間大幅縮短，不少民眾等5分鐘就順利上車。

有導引志工分享，不少遊客因為下載燈會App，所以知道停車場很快就會停滿，因此選擇到潮州搭接駁，並避開晚間尖峰時刻，讓今天的排隊秩序良好順暢。

屏東縣政府表示，籌辦台灣燈會初期就深知需克服交通劣勢，所以在開發燈會APP時，就定調要做一個以功能導向的APP，真正幫助遊客能快速找到所需，2019台灣燈會在屏東APP已榮登IOS及Android 雙下載平台「旅遊類」排行榜第1名，下載人數超過16萬人，是歷年燈會未曾出現的佳績，縣府也提醒，在3月3日燈會閉幕前下載APP都有機會中獎，縣府每晚開獎，獎項包含電動機車、電動自行車、智慧型手機及住宿劵等，提醒民眾每天記得兌獎。

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