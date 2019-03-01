他怨苦等不到燈會接駁車 工作人員這回應網友讚爆

2019-03-01 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕台灣燈會今年在屏東舉辦，228連假首日就湧入破紀錄的167萬人次，900輛接駁車雖以最快速度穿梭，但直到今（1日）凌晨1點51分，最後一位旅客才搭上回家接駁車。有網友發文表示，他花了7小時卻等不到接駁車，一名燈會工作人員見狀則回應「非常誠懇的向您說聲抱歉，是我們做的還不夠好」，也希望對方能提出改善的地方，這回應也讓許多網友大讚，「加油！辛苦你們了！」

有網友在臉書「爆廢公社」發文表示，「從台北花快4小時來看屏東燈會，結果等了7個小時還沒搭到接駁（車）」。對此，一名燈會工作人員發文回應，「身為一個台灣燈會的工作人員，我看到這則發文後的第一個反應是吃驚，再來是痛心，如果今天真的有讓PO文者等候超過七個小時，小弟在這非常誠懇的向您說聲抱歉，是我們做的還不夠好」。

工作人員指出，今天輪到他在潮州火車站接駁點職守，「從早上11點開始直到晚上8點為止，人潮雖然從未中斷過，但是接駁車也從未停止接運，總是一台接著一台不停地疏運，現場動線也維持著還算良好的秩序及流暢度」。

工作人員說，下班後看到這篇文章讓他感到非常心痛，「不知是否發文者願意出面說明一下這其中是否有甚麼誤會？或許有我們尚未顧及到的地方以致讓您等候超過七個小時？」

對此，網友紛紛留言大讚，「辛苦你了，每個工作人員都是值得嘉勉的」、「辛苦了~我相信台灣民眾都明白你們的努力與付出」、「今天有去潮州，但不是看燈會，接駁車真的很多台，但是人也很多，現場的工作人員真的也很辛苦」。

也有人質疑發文稱7小時等不到接駁車的網友在造謠，「說謊不打草稿的，7小時都可以走到燈會會場」、「等7個小時，乾脆說等12個小時算了」、「擺明是來黑的啊！根本垃圾」、「今天剛好潮州福安宮繞境，造謠者要不要去給土地公打一下屁股」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/