爆量人潮接駁不及被飆罵…校長：台灣燈會最美的是「志工」

2019-02-24 11:21

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣燈會在屏東，昨天主燈區大鵬灣湧入81萬人次遊客，瞬間爆量的人潮宣洩不及，直到今天凌晨0點35分，才將人潮全數疏散，由於各接駁節點都是滿滿排隊人潮，不少民眾一等就是1、2個小時，怒批交通動線規劃，甚至衝著燈會志工破口大罵，屏東縣竹田國小校長謝俊明在凌晨特別發文分享，也許排隊等車很煩人，但是在燈區、接駁停車場、轉運站依然有很多堅守崗位的志工夥伴，和顏悅色的道歉說明，這是台灣燈會最美的風景。

謝俊明指出，台灣燈會最美的是「志工！」昨晚10點25分他在東轉運站排隊等接駁車，突然看到遊客對志工瘋狂破口大罵10分鐘，沒想到燈會志工依舊和顏悅色道歉說明，讓人不捨，也許排隊等車很煩人，但志工夥伴仍堅守崗位持續為遊客服務，他相信一句「謝謝你」可以讓這群夥伴更有力量。

謝俊明的貼文也引起網友迴響，留言「怕人多可以選擇不要去，為什麼要罵人，真的很奇怪！」、「路就這麼大條，人多就是要等，回程時接駁的司機大哥還提醒我們深夜回家要注意安全！」也有屏東鄉親力挺「我屏東我驕傲！」

台灣燈會昨晚首度延長熄燈時間，面對大量人潮，屏東縣政府調度700輛接駁車，直到凌晨0點35分完成疏運作業。

屏東縣府交通處長黃國維表示，燈會採全面接駁，因此瞬間爆量的人潮必須有時間消化，縣府團隊也針對接駁進行通盤檢討，接下來將加強停車場調度、分流接駁、提高調度車輛的機動性等，調整接駁策略讓載運接駁過程可能的不便降至最低。

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