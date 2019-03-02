新店青農推「健康菜金」 每週吃當令有機蔬菜

2019-03-02 17:22

〔記者何玉華／新北報導〕現代人忙碌又重視養生，農產「產地直送餐桌」行銷方式興起，新店有機青農劉翼銓、謝怡雯夫婦與張慶祥共同經營的內心有機農場「健康菜金」方案，一期4次，每次以125元為基礎來配菜運送，希望在開創商機的同時，也讓鄰近區域的居民有吃健康、吃在地、吃當季的選擇。

農場由於人力有限，除了客戶集中的路線親送，目前在捷運大坪林站的一家惜食餐廳，市議員陳儀君中正路服務處，提供鄰近的散客取貨服務；民眾訂菜後，農場將菜送至2處據點，民眾再前往自取。

陳儀君說，為了鼓勵在地青農永續經營，也認同「吃在地、吃當季」的精神，服務處從三月開始每週五下班時間作為據點，讓附近的民眾前來取貨，先試行一個月，再檢討改進方案。

劉翼銓、謝怡雯夫婦之前分別從事資訊、課輔工作，因緣際會接觸黃庭書院張慶祥講授的禪修課程，從生理健康、心理自在等課程修行，感受到由內到外的改變，約2年前投入有機栽植，從自給自足逐漸擴大經營，固定供應鄰近的台北市、新店區域禪修的學員，慢慢有了口碑。

農場的有機蔬菜在果菜運銷公司的媒合下，固定每週供應新店區青潭、雙峰、石碇區雲海國小三校一餐的用量，並發展出「健康菜金」大、中、小方案，提供小家庭每週搭配3至6種當季蔬菜，價錢從125元至500元不等，每期以4週為單位。

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