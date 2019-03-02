嘉市再耕園獲贈百餘台相機 公益展售吸引攝影同好選購

來自美國密西根州的台灣女婿Evan Butts捐贈的相機一批。（記者丁偉杰攝）

2019-03-02 16:38

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市再耕園庇護工場最近接獲一批相機、鏡頭等設備捐贈，捐贈者是來自美國密西根州的台灣女婿Evan Butts，他於2009年來台工作，因健康因素而無法再使用這些相機器材，家人透過網路媒體得知再耕園的服務，經聯繫園方後捐出這批器材，園方今天在庇護商店標價公開展售，吸引攝影愛好者選購，截至下午2點，展售金額逾10萬元，將作為庇護工場營運基金。

再耕園園長李銘浚說，今天有來自台中、南投及嘉義等地的攝影愛好者約5、60人前來選購，截至下午2點，銷售金額逾10萬元，相機鏡頭原有120個售出1/3，相機機身原有103部售出超過15部，濾鏡、保護鏡等幾乎銷售一空，暗房設備也被行家買走了，預計繼續展售至3月9日止。

捐贈者Evan Butts十分愛好攝影，偏愛PENTAX的相機，大部分的相機、鏡頭外觀上都保存良好，操作功能正常，原是他的珍藏，來台後因投入工作，這些相機一直沒有從箱中取出的機會，後來因健康因素而無法再使用這些相機器材。

李銘浚說，這批相機設備是再耕園設立以來最大一筆單一品項的捐贈物品，經專業人士評估後建議，相機附鏡頭的價格為2500元至6000元，鏡頭單價約為900元至3500元間，鏡頭加裝轉接環即可運用於包括數位相機等，建議對老相機有興趣的民眾可來庇護商店參觀選購，也用行動支持身障者就業做公益。詳情電洽再耕園：05-2852698轉220。

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