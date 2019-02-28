出遊注意！台中以南空品差 5站飆紅害、25站亮橘燈

2019-02-28 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕今天雖有東北季風南下，但中南部地區仍因位於背風側，擴散條件不佳、易有汙染物累積，截至今天上午10時止，已有5測站達「紅害」等級，另有25測站亮起橘燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午10時止，全台已有25測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，多數集中在台中以南及金門地區，此外，還有崙背、新港、朴子、新營及善化等5測站達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南空品區主要為「橘色提醒」等級，午後東北風增強，北部地區空氣品質可望改善，中部及雲嘉南內陸近山區風速偏弱，局部地區可能達紅色警示等級；高屏空品區位在下風處風速較弱，易累積污染物，空氣品質為「紅色警示」等級。

環保署表示，崙背、新港、朴子、新營及善化的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；台中以南及金門的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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