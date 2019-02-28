今東北季風增強 北台灣轉涼、中南部溫差大

2019-02-28 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕今天東北季風增強，北部及宜花地區氣溫稍轉涼，北部高溫約20至22度，宜花24、25度，中南部及台東仍有27至30度，感受較溫暖，清晨各地低溫約17至20度，中南部日夜溫差大，民眾應適時增加衣物以免著涼。

降雨方面，迎風面的大台北及宜蘭有局部短暫小雨的機會，花東則有局部陣雨，中南部仍為多雲到晴的天氣。另外，氣象局提醒，今晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，民眾行車用路需注意安全，往返離島也請留意航班資訊。

氣象局預測，週五（3月1日）東北季風持續影響，北部及東北部整天較涼，週六（3月2日）東北季風減弱，氣溫將回升，各地大多為多雲到晴的天氣型態，午後各地山區偶有局部短暫陣雨。下週日（3月3日）鋒面通過及東北季風再增強，北台灣天氣再轉濕涼，但中南部降溫幅度不大。

至於編號第2號中度颱風蝴蝶，目前向西北西方向緩慢移動，強度逐漸減弱，對台灣的天氣沒有直接影響，不過東半部地區（含綠島、蘭嶼）及恆春半島會有長浪發生的機率，海邊活動及海上作業請注意安全。

空氣品質方面，今天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南空品區主要為「橘色提醒」等級，午後東北風增強，北部地區空氣品質可望改善，中部及雲嘉南內陸近山區風速偏弱，局部地區可能達紅色警示等級；高屏空品區位在下風處風速較弱，易累積污染物，空氣品質為「紅色警示」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 20 19 ~ 28 22 ~ 28 21 ~ 25

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