西濱大安段南安路口民宅淹慘 確認排水設計不當將改善

2019-02-27 16:57

〔記者張軒哲／台中報導〕西濱道路大安段20年前竣工後，南安路口東側遇雨則淹，轉角一處土角厝倒塌、家俱損壞，莊姓住戶一家損失慘重。市議員吳敏濟今日召集相關單位會勘，確定是排水系統設計不當所致，公路總局第二區養護工程處台中工務段下週將攜帶竣工圖現場核對，找出癥結點，徹底解決水患。

居民莊金益指出，當年西濱快速道路施工時，是採平面道路設計，就向施工人員反映涵管直徑太小，會淹大水，但所得到的答覆，是上面怎麼設計就怎麼施工。西濱完工後每逢大雨家裡就淹水，淹壞過冰箱、洗衣機、電腦、床舖和2輛機車，向公所申請災害補助，卻說淹水高度只有40公分未達50分的救助標準，更慘的是，緊鄰溝渠的一棟土角厝也在泡水數天之後倒塌，這些年微薄積蓄花費在災後復原，讓經濟困窘。

現場勘查，影響排水的涵管內徑只有60公分屬於中小排，又有道路邊溝將水匯入，竣工20年來未曾清理過。台中市府水利局副局長馬名謙表示，從現場看來，是橫越西濱的中小排被阻塞，使得水流倒流造成鄰近區域淹水，需要根據西濱原先的竣工圖找出瓶頸點，疏通之後才能解決水患。

西濱北區工程處第五工務段長徐財立表示，將找出原竣工圖到現場進行核對，以確定排水系統的走向，大約需要2至3個月的時間，就可從根本解決排水問題。

吳敏濟表示，莊姓居民蒙受損失是工程設計不當所致，這是一棟平房，淹水時傢俱無法往高處搬，只能眼睜睜地看著洪水肆虐，災後政府應該依據實際的損害予以救助，而不是僵化的以50公分高做為認定依據。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/