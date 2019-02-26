改善東門溪及八德淹水 舊大湳圳、興豐路排水改善工程動工

2019-02-26 21:50

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市八德區「舊大湳圳排水改善」及「興豐路排水改善」工程今天聯合開工，桃園市政府水務局表示，兩項工程都位於東門溪流域上游，預計將舊大湳圳拓寬、浚深，興豐路沿線施作截流箱涵及土溝改善，並將兩工程的排水改引至大漢溪，除可紓解東門溪流域負擔，也可改善八德區中山路、僑興新村、懷德街及興豐路淹水問題，預計明年3月完工，總經費2.8億元，其中由內政部營建署補助百分之70。

桃園市長鄭文燦主持開工典禮時表示，20年前他擔任縣議員時，八德地區常為了淹水問題爭吵，那時中壢的水要排到八德，八德人反對，八德的水要排到桃園，桃園人也反對，但上水下流這也沒辦法解決，而東門溪流域非常狹窄，最窄處僅5米寬，卻得承受八德、桃園大樹林、龜山工業區的排水，導致東門溪沿線每逢大雨就淹水，為此，市府從2016年起開始規劃分流、截流、滯洪及拓寬、浚深等工程，已施做包括大樹林、西坡滯洪池等，之後將持續進行大湳滯洪池等工程。

今天開工的「舊大湳圳排水改善」及「興豐路排水改善」工程，其中，舊大湳圳將進行拓寬及浚深，長度約1438公尺，並設置水位監測站、河岸景觀營造及親水步道，而興豐路將設置截流箱涵及沿線土溝改善，長度約2520公尺，兩者的排水都將從東門溪改排至大漢溪。

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