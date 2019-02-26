紅鼻子醫生到高醫 讓兒童病房充滿歡笑聲

2019-02-26 18:40

〔記者方志賢／高雄報導〕紅鼻子醫生是一群受過專業訓練的小丑演員 ，透過演出為病童找回笑容，兩名紅鼻子醫生今到高醫兒科病房，與病童同歡，逗趣的演出，也讓孩童忘了打針的痛及身體的不舒服。

兩名紅鼻子醫生今應高醫小兒科部主任楊瑞成、主治醫師林佩瑾及服務最美社莊萬龍副院長夫人江慧楓等人邀請，到高醫5樓及10樓小兒科病房表演。

一名1歲8個月大的女病童，因為發燒住院，小手上打著點滴，但兩眼目不轉睛盯著紅鼻子醫生表演，看到紅鼻子醫生吹的泡泡落在腳上，嘴角露出驚喜的微笑。女病童媽媽說，紅鼻子醫生的表演會讓人忍不住停下手中所有的事情，專心看著他們表演，真的可以忘記病痛。

另名4歲的男童因為受傷而住院，當他拿到紅鼻子醫生送的貼紙，馬上把紅圓圈貼紙貼在自己的鼻子上，笑著說「我和他們一樣也有紅鼻子喲！」

紅鼻子醫生創辦人馬照琪，2014年前往巴黎，通過完整小丑醫生的課程與訓練，成為法國認證專業小丑醫生後，將此寶貴經驗帶回台灣，隔年在台灣醫院開始定期演出，並且培訓台灣在地演員成為專業小丑醫生。

這次演出經醫院社工師梁栗綺積極爭取與溝通協調，再獲得由院方首長夫人組成的服務最美社的大力支持。高醫大校長鐘育志夫人莊純玲也表示，紅鼻子醫生是很棒的團體，他們的表演非常療癒，能讓病童暫時忘記病痛，也讓照顧的家屬可以稍稍喘息。

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