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雲嘉2場夏日自行車小旅行 訪生態美景免費報名

嘉義布袋祕境1920美漾森林。（雲嘉南管理處提供）

嘉義布袋祕境1920美漾森林。（雲嘉南管理處提供）

2024/07/18 17:39

〔記者楊金城／台南報導〕雲嘉南濱海國家風景區管理處趁著暑假推廣自行車旅遊，推出7月28日「嘉義午後好美秘密小旅行」、8月13日「雲林海岸森林自行車小旅行」，帶領遊客走訪雲嘉濱海生態和秘境，品嘗「超級想見麵」、「甘苦人海鮮麵」，各限25人，免費參加，自備單車，報名要快。

這2場雲嘉自行車小旅行，為9月7日舉辦台南七股騎福極西點自行車大型活動宣傳造勢，可上雲嘉南官網、臉書粉絲專頁查詢報名。

雲嘉南管理處表示，7月28日下午1點半舉辦「嘉義午後好美秘密小旅行」活動，騎遊嘉義布袋好美漁村、3D彩繪好美船屋，聆聽在地居民攜手圍籬定砂護海岸的故事，中午品嘗「超級想見麵」，內有蛤蠣1斤、虱目魚、白蝦、花枝、飛魚卵香腸、蚵仔，午後再參訪好美3D彩繪村、祕境1920美漾森林。

8月13日上午9點「雲林海岸森林自行車小旅行」活動，帶領民眾騎自行車從口湖遊客中心出發，遊覽椬梧滯洪池、萡子寮3D藝術村，再沿著三條崙黑森林自行車道前往占地22公頃的四湖海岸植物園，由導覽人員介紹濱海獨特的植物特色。遊程在口湖遊客中心品嘗甘苦人海鮮麵。

雲嘉南風管處表示，雲嘉2場夏日自行車小旅行將免費幫民眾辦理保險和安排導覽解說，並有精美小禮物，也提供自行車租借服務，就是要讓大家體驗知性、感性又有趣的濱海自行車小旅行。

「超級想見麵」，有蛤蠣1斤、虱目魚、白蝦、花枝、飛魚卵香腸、蚵仔等配料豐富。（雲嘉南管理處提供）

「超級想見麵」，有蛤蠣1斤、虱目魚、白蝦、花枝、飛魚卵香腸、蚵仔等配料豐富。（雲嘉南管理處提供）

雲林口湖椬梧滯洪池。（雲嘉南管理處提供）

雲林口湖椬梧滯洪池。（雲嘉南管理處提供）

8月13日「雲林海岸森林自行車小旅行」沿三條崙黑森林自行車道騎玩。（雲嘉南管理處提供）

8月13日「雲林海岸森林自行車小旅行」沿三條崙黑森林自行車道騎玩。（雲嘉南管理處提供）

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