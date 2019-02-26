校狗咬人！雄女：並非列管校犬 盼社團學生認養

2019-02-26 16:34

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄女中警衛飼犬「安安」咬傷家長，在校園引發是否送出校外討論，對此，校方傾向由學生收養，學生則盼「安安」在校園終老。

「安安」上週五（22日）中午不滿家長送便當接近犬籠，狠咬一口，事後，高雄女中動保社團成員多次道歉並檢討改進，傳出校方擬「安安」將送往市府動保關懷園區安置。對此，雄女今天說，沒有立即要送收容所，仍希望由社團學生認養。

雄女說，「安安」並非各級學校犬貓管理注意事項中列管校犬，晚上陪警衛巡邏，曾咬過警衛，半年前在校園也曾攻擊訪客，是隻相當有地域性的狗。

動保社李姓社長說，「安安」是米克斯犬，2014年由警衛帶回養，因感染心絲蟲症，學校師生集資5萬多元醫治，年資超過現任校長及在校生，「從不攻擊雄女學生，會搖尾巴讓摸。」

李姓社長說，家長在警衛室旁被咬一口，的確是學生疏失，沒有保持外人距離，也沒穿狗嘴套、胸背袋，將狗籠移到較少外人的地方，也避免在中午送便當時遛狗，米克斯成犬不適合送收容所，希望能在校園終老。

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