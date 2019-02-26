高雄女中要將校犬送收容所 動保團體籲勿開動保倒車

2019-02-26 07:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄女中校犬「安安」上週五不慎咬傷家長，校方竟執意要將牠送往收容所，動保社學生網路貼文為校犬發聲，台灣動物緊急救援小組今響應學生行動，呼籲校方懸崖勒馬，勿開動保倒車，在校園中上演最壞的生命教育。

守護高雄女中校園超過5年、多次阻擋陌生人進入校園的忠犬「安安」，上週五中午因送飯家長太接近犬籠，不慎將她咬傷，事後學校動保社團成員雖多次道歉，並檢討未來改進策略，校方仍執意要將「安安」送往收容所棄養。高雄女中動保社學生難過之餘，在網路上貼文為校犬發聲，台灣動物緊急救援小組今響應學生行動，呼籲校方懸崖勒馬，不要大開動保倒車，在校園中上演最壞的生命教育。

台灣動物緊急救援小組前往高雄女中與動保社學生見面了解校犬「安安」現況，並為她們加油打氣；據該校動保社李姓社長表示，「安安」約在5年多前來到學校，因染心絲蟲症，學校師生集資5萬多元為牠醫治，正式成為校犬，「年資遠超過現任校長和在校每一位同學」。

李姓社長說，「安安」地域性很強，是一隻非常忠實的校犬，會認學生制服，從來不曾攻擊校內學生，倒是多次把入侵校園散發廣告單的補習班業者驅離，晚上也會跟著學校警衛一同巡邏，和學生相處融洽；她解釋，上週五中午，因一位送飯家長太過接近「安安」的犬籠，恰巧遇上動保社人員要帶「安安」外出散步，才剛戴上胸背帶，還未扣上口罩，才會被牠咬傷，真的是一場意外。

動保社成員朱姓同學指出，「安安」在半年前也曾撲向陌生人，但從未攻擊過雄女學生；經過這次咬人事件後，動保社已深切反省，並提出未來改進策略，包括：將「安安」的犬籠移往較少人經過的位置、調整溜狗時段、加強告示及宣導、確實在出籠前戴上嘴套等，但校方似乎仍執意將「安安」帶往收容所，結果令人失望與難過。學生們希望校方再給「安安」一次機會。

李姓社長很不捨地說，「安安」從小在雄女長大，習慣雄女校園，個性完全不適合收容所，被領養的機會幾近為零；她擔心送「安安」到收容所等於是判了牠的死刑，希望大家為牠發聲，讓「安安」留在雄女校園終老。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，校園是一個容許「犯錯」的地方，無論是人是狗，都有可能犯錯，重點在發現問題，解決問題；如果只因為狗咬了人，就將狗送往收容所「棄養」，那與不負責任的飼主有何差異？

倪京台說，國內外許多校園都有校犬，校犬陪伴孩子們成長；遇到問題時，也訓練孩子們的應變能力，讓學生變得更成熟，更有責任感；校犬也讓學生體驗生、老、病、死為人生必經過程，是最珍貴的一門生命教育課。

倪京台指出，立院去年底剛三讀通過《動物保護法》修正草案，明文規定將動物倫理與動保法規相關教育納入十二年國民基本教育課綱。高雄女中執意要將「安安」送往收容所棄養是開動保倒車，更是「最壞的生命教育」。

台灣動物緊急救援小組呼籲校方懸崖勒馬，讓「安安」繼續陪伴雄女人成長、學習，相信對學生和對學校，都是最美麗的選擇。

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