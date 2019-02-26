月津港燈節將閉幕 228假期知名街頭藝人加碼獻藝

2019-02-26 13:14

［記者王涵平／台南報導］月津港燈節將於下月3日閉幕，228連假期間，文化局安排小丑氣球秀、雜耍、溜溜球等知名街頭藝人精彩表演，閉幕當天更結合信義路橋旁水幕投影作品舉辦水上音樂會。

文化局指出，街頭藝人於連假期間晚上7至9時帶來精采演出，2月28日在慈德禪寺前廣場將由擅長融合台灣的傳統戲劇與氣球表演的「香蕉哥」，帶來獨樹一幟的小丑氣球秀；3月1、2日由日本奇幻雜耍大師Yoji融合水晶球、雜耍、8字環及氣球進行令人驚豔的表演。

3月3日由快樂先生以創意氣球和互動魔術帶來小丑喜劇，逗趣的肢體語言和獨特的表演風格，廣受大小朋友喜愛。3月2日在燈區自行車橋旁廣場、3月3日在永成戲院，則由曾獲台灣十大傑出街頭藝人、先後曾於亞維儂藝術節及愛丁堡藝術節演出的兩項溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶帶來精彩的溜溜球表演秀。

此外，閉幕日當天提前過白色情人節，在信義路橋旁〈AquaMira〉水幕投影秀的空檔，將有歌手搭船在水上演唱多首膾炙人口樂曲，下午2點起燈區將有泡泡互動表演、提燈彩繪等工作坊。

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