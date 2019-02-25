低收入戶不放棄 何品樺四科53級分 拚清大、交大資工系

2019-02-25 20:35

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立基隆高中學生何品樺，是低收入戶之子，國文、英文、數學、自然4科總成績53級分，英文科考出15級分，雖然參加國立台灣大學的希望入學申請，未能如願錄取，何品樺仍不放棄繼續努力；何品樺表示，他希望能讀國立清華大學或交通大學的資工系。

何品樺國中畢業時，考取台北市立中正高中，家住瑞芳侯硐的他，當時每天都花相當多的時間與金錢在通勤上學；上課遲到是常態，久而久之身心俱疲，而每天的車資對低收入戶的家庭更是相當大的負擔，讀沒多久，何品樺就休學了。

何品樺後來到高職夜間部就讀，維持學籍，卻因為職校不是他的興趣，最後輾轉到基隆高中就讀；在校長張智惟與老師鼓勵下，他鼓起勇氣代表學校參與北區英語單字比賽，並入圍全國賽，也於多益測驗考取870分的佳績。

何品樺說；「在高職夜間部那一段時間，看到很多白天工作、晚上來求學的同學，他們也沒有放棄求學的念頭，所以我跟自己說一定也要更努力才行！我去年申請台灣大學希望入學計畫，但是最後沒有錄取，我曾經很難過與灰心，但是我振作起來了，我發憤唸書，我覺得即使夢想很遠很遠 只要願意行動就永遠永遠不嫌晚，就算機會再渺小，我都要勇敢嘗試，只要是盡力過了！我都不後悔。」

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