自駕巴士將上路 行政院科技辦：明年先推特定路線

2019-02-25 19:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台首座封閉環境自駕車測試場域「台灣智駕測試實驗室」今日於台南沙崙開幕，行政院科技會報辦公室表示，預計今年6月起，自駕車廠商將結合營運商、法人、地方政府組成團隊，依「無人載具科技創新實驗條例」申請開放或半開放場域的試營運，並完成自駕巴士上路規劃，推動明年特定路線自駕巴士服務上路，讓民眾感受智慧運輸服務的安全與便利。

行政院科技辦表示，沙崙自駕車測試場域是台灣第一座針對自駕車技術測試所設計，從設計、整地到建置完成，僅費時9個月，除有多元複雜且符合國際標準的交通情境，模擬建築物街景、鐵路平交道、綠蔭、隧道、特殊路面及停車區，並依據台灣併排停車、路邊機車13種道路常見情境而打造，是最具東南亞交通特色的測試環境。

科技辦進一步提及，自駕車沙崙測試場域近期將與自駕車廠商合作，規劃Open House活動，舉辦場域及自駕車體驗活動，提供民眾報名體驗。

科技辦指出，隨著測試場域的使用，政府相關單位將持續協助產學研各界，提升自駕車完整測試功能，協助國內自動駕駛廠商接軌國際，使台灣順利進入全球無人載具系統及次系統關鍵產業鏈，成為技術輸出國，讓台灣特色產業再創高峰。

科技辦表示，去年11月立法院三讀通過「無人載具科技創新實驗條例」，總統蔡英文於同年12月公布條例。經濟部、交通部預計今年6月前各別完備4項授權辦法，正式受理廠商申請案。

科技辦提及，自動駕駛需要尖端的感測技術與運算能力，是AIoT人工智慧結合物聯網的成熟應用。為讓台灣自駕車發展趕上世界最先進腳步，「無人載具科技創新實驗條例」立法通過後，各部會亦分工提供完善測試環境，以利自駕車科技、服務與營運模式的體驗與展示。

科技辦舉例，自駕車上路需要極高的安全度，內政部已著手進行國內各重要都會區3D高精度地圖收集與繪製；有關自駕車行駛路段號誌規劃，由交通部研擬相關管理法規。

在金融與保險制度方面，金管會開始規劃相關配套措施；科技部大力推動自駕車實驗室，結合中央與地方，加上法人、學界與業界的支援參與，大幅提升台灣自駕車發展。

科技辦強調，未來我國無人載具發展將由與民生關聯度高的大眾運輸自駕巴士開始，逐步延伸至無人機、自駕船，並結合地方創生，與地方合作發展具有在地特色的無人載具服務營運模式，例如應用自駕車與無人機於偏鄉物流、自駕船結合港區觀光等。

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