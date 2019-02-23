自駕車測試搶先看 成大與國研院簽署合作備忘錄

2019-02-23 19:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國內第一個「台灣智駕測試實驗室」將於25日揭幕，成功大學與國家實驗研究院今天（23日）先暖身，簽署合作備忘錄，未來研發自動駕駛車輛測試驗證技術時，將能就近做各項分析與檢測，研究將會更具時效性，也能提高實驗室的使用成效。

成功大學校長蘇慧貞、國家實驗研究院長王永和今天代表雙方簽署「推動自駕車驗證場域研發合作」備忘錄。成大電機系教授莊智清也利用簽約儀式，透過影片介紹成大2017年起投入智慧車輛的研發成果，讓人先睹為快，成大開發人工智慧關鍵核心技術與跨領域整合的能量。

蘇慧貞指出，台灣第一個「智駕測試實驗室」即將運作，成大要在其中發揮關鍵性的角色與力量，與國研院合作加值，透過每一個計畫，訂出明確目標，做出成績，被看到也被感受到，讓社會對人工智慧的夢想與期待能夠實現。

王永和說，科技部在台南沙崙打造首座融入亞太區複雜交通環境的封閉式測試場域「台灣智駕測試實驗室」，未來5G一旦應用到自駕車，對於自駕車的發展將如虎添翼，而自駕車上路要經過嚴格的測驗，密閉式檢測無虞才能進入開放性檢驗與驗證，因此自駕車檢測驗證技術也更形重要。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/