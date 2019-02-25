台灣第一座自駕車封閉測試場域今開幕 蔡英文賴清德同體驗

2019-02-25 13:18

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣第一座封閉自駕車測試場域「台灣智駕測試實驗室」今天開幕，蔡英文總統前往參加開幕典禮，蔡英文和前行政院長賴清德一起體驗自駕車測試，面對媒體詢問體驗結果，蔡英文比出大拇指表示讚賞。

位於台南沙崙的台灣智駕測試實驗室今天啟用，實驗室由科技部國家實驗研究院和車輛研究測試中心管理營運，目前已經和宏碁、中華電信數據通信分公司，以及成功大學等6家產業學研單位簽屬合作備忘錄，蔡英文今天在前行政院長賴清德、行政院政務委員吳正忠和科技部長陳良基陪同下，親自參與自駕車測試場域體驗。

蔡英文致詞時指出，今天是對於台灣自動駕駛發展很重要的里程碑，經過一段時間的努力，封閉自駕車測試場域終於開幕，自駕車需要最尖端的感測技術和運算能力，可以說是人工智慧和物聯網的結合應用，為了讓台灣自駕車發展迎頭趕上世界先進國家腳步，在五加二創新創業計畫領導下已經按部就班，一項一項把基礎做起來。

蔡英文表示，去年底無人載具科技創新實驗條例已經正式上路，以監理沙盒的精神，提供空間給產學研各界，在安全環境中進行自動駕駛科技服務和營運模式創新體驗。

蔡英文指出，自駕車要順利安全上路，內政府已經針對國內重要都會區進行資料收集，未來自駕車上路的號誌管理交通部也開始研擬專用管理模式法規，相關金融保險制度則交給金管會負責規劃，加上科技部的測試實驗室，中央部會攜手合作準備好一起打一場漂亮的團體戰，此外還有來自地方政府提供環境，業界學界參與，眾志成城，台灣自駕車發展可以大幅提升。

蔡英文表示，這是台灣第一座封閉式自駕車測試場域，有多元複雜而且符合和國際標準的交通情境，可以進行實驗測試，隨著測試場域的使用，期許各政府單位同心協力繼續協助來自產學研界提升自駕車的技術研發並完整測試自駕車運行功能，自駕車是台灣產業不可錯過的機會，零組件廠商可以找到新的春天，整體產業可以再創高峰。

科技部從2017年就在沙崙智慧綠能科學城建置台灣智駕測試實驗室，去年3月5日開工、12月13日竣工，科技部指出，實驗室面積約1.75公頃，設計模擬國內道路情境約時速30公里以下低速行駛，提供小型車或中型巴士自駕車在此場域進行混和車流實境測試。

科技部指出，這裡有符合亞洲的13種交通場域情境，包含十字路口和行人穿越道、移動機廓與場景、智慧候車亭、路外停車場、圓環、車道縮減、彎道、鐵路平交道、T字路口、水泥路面和橋樑接縫、隧道、樹蔭和金屬鐵橋路面。

科技部長陳良基表示，目前已經有6家廠商簽屬合作意向書MOU，今天的開幕代表台灣已經準備好迎接未來自駕車測試，現場備有3輛進入測試的車子，自駕車研發和測試環境已經就備，希望這個場域的開放吸引更多合作企業來參與，希望台灣未來自駕車測試不只有實體場域還有更多數據收集提供給產業和學界使用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/