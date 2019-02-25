「暴力型」自學半年…他竟看懂日文版烏龍派出所

2019-02-25 15:39

［記者黃明堂／台東報導］育仁中學觀光科三年級學生陳冠宇學業普通，在家貧無資源的環境下，卻靠自學，通過日語檢定最高的N1等級，培養興趣及專注力，是成功學習的必要法門。

「國中二年級開始自學日文，半年就能聽懂日文版的烏龍派出所」！陳冠宇把自己的自學方式稱為「暴力型學習法」，其實跟暴力毫無關係，只是沒有任何系統規則，不從50音學起，而是直接記單字及句子，模仿唸法。

陳冠宇說，自己在人際關係上有問題，家庭也貧困，一直無所是事，沒有生活重心，在國二那年，決定找個事情來改變生活，因為對動漫有興趣，就決定要學日文，並且從動漫學起，模仿劇中對話。他說，烏龍派出所有中日文，他兩者對照學習，半年就可以完整看懂日文版。

進入育仁中學後有讀日本課，才接觸正式教材，2017年參加日語檢定，先後通過N3及N2等級，去年底又參加最高N1等級，最近接到通過的通知。

陳冠宇沒去過日本，在台東也沒與日本人對話的機會，N1等級是達到可讀報紙社論、聽新聞報導及講課的程度。他在校各科成績很普通，在日文課卻是助教。

陳冠宇說，希望到大學後精進日文及英文能力，未來從事出版及翻譯工作。

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