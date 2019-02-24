獨家》「小豆苗」休閒零食店這兒還有 顧客：花蓮國時光停格！

2019-02-24 22:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「哥吃的是回憶」！一位30多歲、一口氣狂掃4、500元糖果零食的先生這麼說著。在連鎖便利超商興盛前，1980、90年代全台全盛時期曾超過200家的「小豆苗」休閒零食店，曾經是6、7年級生童年回憶，隨著消費型態轉變，全台還有經營的小豆苗「5根指頭數得出來」，花蓮唯一一家位於國立花蓮高商對面，至今30年屹立不倒。

六年級生的呂小姐說，看著店門口熟悉招牌「時光彷彿停止在青春的年代」，至今仍定期來「補貨」。老闆娘黃秀美說，曾有來自台北夫妻帶小孩逛街，看到懷念的零食店還在，媽媽突然拋夫棄子衝進店內大呼：「這個就是我小時候吃的零食」，還興沖沖和孩子介紹！

超懷舊的「小豆苗」招牌在花蓮街頭還看得到，常有遊客大吃一驚。小豆苗成立於1986年，是最早成立加盟系統的企業，在彰化興建產銷一體工廠，零食統一配送各店，1993年業主至中國註冊商標、不過已停業；台灣的小豆苗商標仍由僅存門市繼續沿用。黃秀美說，後來只知20年前總公司老闆去中國發展，自此再無聯繫。

年近60歲的老闆娘黃秀美回憶，她1989年起開店，約5、6年後業主傳出跳票消息，後來便利商店大行其道，小豆苗總公司一度要求各店轉型「複合式商店」，各店還需添購影印機、傳真機等。

原以為「小豆苗」會不敵超商競爭，她也幾乎打算收手。但搖搖欲墜中，黃秀美發現，不少常客都是長大後又回來光顧，讓小豆苗成了一家讓「已長大的大孩子們」一圓童年夢想的地方。許多孩子國小、國中畢業離開花蓮，10幾年後再回來，看到記憶中的小店還在，興奮溢於言表！

小小一片店面維持小豆苗最傳統的樣貌，200多樣的各式零嘴是黃秀美自行找零食廠商訂貨購入，也讓老店許多零食品項還維持30年前的價格，有漲也漲不多，薄利多銷。比如「小豆乾」迄今維持100公克20元的銅板價。

黃秀美說，當年的小顧客沒有錢，買的是最便宜的話梅、豆乾等零嘴；印象很深是一位20多歲大男生回到店裡問「阿姨妳還記得我嗎？」大男生告訴他，雖然媽媽不准他吃零食，但他國小放學每每刻意繞遠路來買，因為「糖果握在手中，就是乏味學生生活中最療癒的一刻」。

住在鳳林鎮的老主顧李美玲說，她小時候沒有錢買，現在長大了有經濟能力「愛怎麼買就怎麼買」；另一位顧客陳小姐說，她長大後回來，發現「口味和記憶中的味道一樣」。

黃秀美年輕時曾是愛做夢、愛旅行的女孩，婚前曾單獨到泰國、尼泊爾健行、新加坡自助旅行，自從開店後不曾休長假，不再出國玩，哥哥笑她「被囚禁在店裡」，姪女說「妳捨不得客人失望喔」！她說，糖果店是小朋友「夢想的地方」，每每看到孩子來到店裡「眼神發出亮光」，就是她心中最大的喜悅及安慰。

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