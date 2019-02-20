紀念兩位勇敢的老師 花蓮第二代「箭瑛大橋」動土

2019-02-20 13:22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕1977年颱風引發花蓮溪水暴漲，2位國小老師張箭、鄧玉瑛的犧牲，讓花蓮溪第一座水泥大橋箭瑛大橋終於在隔年落成，故事還被拍成電影，如今逾40年舊橋即將改建，花蓮縣府今舉辦箭瑛大橋新橋動土典禮，總經費4.27億元，將興建成雙塔造型脊背橋。縣長徐榛蔚說，未來希望接續花46線拓寬，讓鳳林可直通東海岸，連結海線觀光。

第二代「箭瑛大橋」總經費4.27億元，由花東基金補助2.52億元、水利署補助1.17億元、縣府自籌5830萬元，將興建960公尺新橋、橋寬9公尺。包括塔高23公尺的雙塔造型脊背橋300公尺、以及預力混凝土I型樑橋660公尺東、西側引道分別長88公尺、108公尺；且新橋橋塔二測設4處觀景台、舊橋也將保持2座橋墩及橋面作為紀念廊道，「雙塔」造型則象徵張箭、鄧玉瑛2位老師守護鳳林鎮，得標廠商利德工程與台9線「新豐坪大橋」相同。

包括張箭老師遺孀蔡清妹女士、以及鄧玉瑛老師的大哥鄧明星，今天都出席動土典禮。鄧玉瑛老師的大哥鄧明星說，42年前他的妹妹及張箭老師在颱風天仍堅持涉水過花蓮溪到學校教書，卻被大水沖走，他永遠都無法忘記，隔年箭瑛大橋落成，現在新的箭瑛大橋又要新建「內心的感動無法言語形容」！

曾任花蓮縣府建設處長的鄧明星說，他7年前爭取改建，因花蓮溪的河川治理線加寬，水利署僅補助3000萬元「延長」舊橋，縣長傅崐萁轉而向國發會申請花東基金，歷經7年的波折，看到徐榛蔚在立院大聲疾呼幾近落淚，他「熱淚盈眶」，現在終於盼到橋樑動工，他代表張箭遺孀蔡清妹女士一同感謝大家。

動土典禮上除了有舞獅慶祝動工，鳳林鎮包括山興等各部落頭目也到場祈求祖靈庇佑，縣長徐榛蔚也依古禮進行「三獻禮」祭拜。徐榛蔚說，河川治理線加寬後，新建的箭瑛大橋將從舊橋的480公尺延長到960公尺，路寬從4.8公尺加大到9公尺，未來還希望規劃箭瑛大橋的花46線拓寬並延伸到東海岸的蕃薯寮，串連台9線及台11線。

鳳林鎮長蕭文龍說，感謝徐榛蔚協助向台糖協調土地價購，山興的里民都很期待，還稱「這將是山興的高速公路」。

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