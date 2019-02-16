花蓮市長盃戰鬥陀螺賽 吸引近200好手挑戰

2019-02-16 21:37

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市長盃戰鬥陀螺對抗賽今登場，首屆賽事吸引近200名好手參賽，包括孩童128組及成人48組，市長魏嘉賢也到場上戰鬥盤與選手們熱血開戰，用手中陀螺擊出歡樂火花。

花蓮市公所今與花蓮縣觀光人力發展協會，在自強國中活動中心舉辦「花蓮市市長盃戰鬥陀螺對抗賽」，縣議員魏嘉彥、知名Youtuber瘋狂老爹及Skyline、大學生那摩斯戴等網紅都到場同歡，讓參賽選手熱血沸騰，大呼終於見到偶像本尊。

市長魏嘉賢說，去年9月試辦時已吸引許多民眾參賽，未料首屆市長盃更多人，可見玩戰鬥陀螺的選手規模相當可觀，市公所希望透過賽事推廣，強化親子互動，未來也預計擴大成區域型比賽，邀請外縣選手帶著戰鬥陀螺欣賞美麗花蓮，一起在戰鬥盤上熱血開戰。

瘋狂老爹則說，從動漫延伸出來的比賽活動由來已久，四驅車、遊戲王、怪獸對打機到現在的戰鬥陀螺，都有相當完善的賽事發展規模，其中戰鬥陀螺更包含科普教育，親子能夠一起研究陀螺軸心、輪盤、鐵片等配置，並動腦思考屬性相剋的隊伍調度、發射技術等策略，難度其實不亞於成年人的體育活動。

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