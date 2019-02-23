楊文科拜訪管中閔 爭取竹北設台大附中

2019-02-23 23:14

［記者黃美珠／新竹報導］新竹縣長楊文科說，因應竹北地區高中校數不足，無法讓本縣學子就近入學問題，日前他當面跟國立台灣大學校長管中閔爭取在台大竹北分部設附中，獲管中閔認同，但因該校過去沒有成立附中的經驗，將先在校內討論、評估可行性。而管中閔也以台大竹北分部今年底前將發包新建教育大樓，懇託縣府給予相關協助。

台大表示，校長管中閔近日確實有跟縣長楊文科見面，楊文科也當面爭取台大在該校竹北設立台大附中，「台大校方已經收到了地方的需求和期待」。

楊文科說，他為了吸引優秀學子留在家鄉就讀，前天下午在縣府教育處處長劉明超等陪同下，前往台大校本部拜會校長管中閔，在場的還有台大副校長羅清華、進修推廣學院院長廖咸興。

縣府教育處表示，新竹縣竹北市因竹科的效應，人口不斷成長，不僅從2010年起陸續興建了5所國中、小，還把原來的六家國中改制成完全中學、增設高中部。

但是竹北的人口數5年內增加了2萬2218人，且以每年3%之成長率成長，未來幾年的人口預料也將如此。

這使得竹北的7所公立國中從107到112學年度的國一新生人數都介於2350人到2564人之間。預估113學年度更將因適逢龍子、龍女入學，國中新生人數會突破3000大關。

相較之下，竹北境內的公、私立高中職只有國立竹北高中、新竹縣立六家高中以及私立義民高中3所，本（107）學年度3校最大的學生容納量只有1232人，以此推估未來將有1100多到1300多名竹北的國三生，將無法在竹北就近就讀高中職，可見竹北對後期中等教育學校有非常迫切的需求。

另外縣府也備妥說帖，讓管中閔了解台大附中在竹北的好處。除強調新竹縣擁有完整的產業供應鏈，是國際重要的創新研發產業區域，位於北、中部都會圈的承接軸線上，擁有AI創新產業發展的區位優勢。

縣府目前又配合「台灣AI行動計畫」推動「新竹縣國際AI智慧園區」。這個園區未來可支援中學使用，定期舉辦相關科學教育研究活動、智慧應用教育推廣。

而台大竹北分部就鄰近新竹縣國際AI智慧園區，且設有師資培育中心，如果台大附中在台大竹北分部，台大的教學資源可跟新竹縣的AI智慧園區、竹科、工研院等合作建置智慧校園，平添新竹學子在地就學的選擇性。

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