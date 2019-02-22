夏天要泡無感溫泉！溫泉區推有感好康 228連假起開泡

2019-02-22 18:14

〔記者歐素美／台中報導〕夏泡湯最健康！夏天是溫泉區的淡季，參山國家風景區管理處結合中區七大溫泉區業者，推出「中區湯饗新春送好禮」打卡按讚送溫泉面膜及「二人愛旅行，愛我久久」、「愛你久久，好湯成雙」等溫泉住宿優惠活動，並推出8條溫泉區套裝行程，228連假熱烈起跑，民眾可利用各項優惠，體驗中部各地不同泉質的泡湯樂趣。

參山國家風景區管理處今天舉行「中區湯饗新春送好禮」記者會，台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲分享夏天泡湯的技巧，他說，夏天天氣比較熱，若溫泉的溫度太熱泡不久，溫泉含有礦物質、維生素等，如果泡不久，這些就無法進入皮膚，所以，夏天要泡「無感溫泉」，就是溫泉溫度維持在37~38度，這樣才能泡久一點，讓維生素及礦物質進入皮膚，夏天泡湯最健康；冬天泡溫泉因溫泉溫度高，有助血液循環，冬泡湯最舒服。

參山國家風景區管理處處長柯建興說，政府結合中區24家溫泉業者，舉行「中區湯饗新春送好禮」活動，2月28日起至4月30日，民眾只要到參與活動的溫泉區業者消費滿千元，並在「台灣好湯」FB粉絲頁打卡按讚，就可獲贈一盒溫泉面膜，3000份送完為止。

3月4日至5月20日則推出「二人愛旅行，愛我久久」，2人成行，一泊一食，2599元專案，除了贈送兩張泡湯券，民眾還能取得附近商圈特色店家電子折價券，享有在地特色美食或伴手禮等優惠；「愛你久久，好湯成雙」，3天2夜只要4999元，可在谷關、大坑、東埔、泰安溫泉任選2家參與活動的溫泉飯店享受雙人住宿，同樣贈2張泡湯券外，還可拿到好禮電子折價券。

此外，參山國家風景區管理處也推出尖石內灣溫泉區、泰安溫泉區、谷關溫泉區、大坑溫泉區、烏日溫泉區、北港溪溫泉區、大埔里溫泉區、東埔溫泉區等8條2天1夜的套裝行程，供民眾參考，活動詳情可上2018-2019台灣好湯活動官網或中台灣湯饗聯合行銷活動專頁查詢。

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