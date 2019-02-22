雪霸山林一把火後 鍋碗瓢盆等人為垃圾「現形」

2019-02-22 12:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕雪霸國家公園「三六九山莊」旁山林，於3日發生火災，約3公頃的林木被燒毀，而原本被丟棄、隱藏在林間的垃圾也畢露無遺，有茶桶、臉盆、玻璃瓶、蛋殼、睡袋、鍋具等，散布在槁木死灰中，醜陋不堪。這場火警，不僅破壞了自然山林美景，也暴露尚有山友的水準有待加強。

雪霸國家公園管理處副處長鄭瑞昌表示，處方已派員前往了解，「發現垃圾量真的很多」，預估需要260個大肥料袋，已號召志工，規劃利用228連假上山，進行集中、分類、打包，再以人力背運下山；他也歡迎近日有上山的山友，可協助帶下山，處方有提供小紀念品感謝。

位於海拔高度3200公尺的台中市和平區大甲溪事業區30林班、雪霸國家公園「三六九山莊」旁山林，3日發生火災，經林務局東勢林管處會同空中勤務總隊、雪霸國家公園管理處與山友，動用直升機載水滅火，翌日才將控制火勢，燒毀約3公頃的草生地及箭竹林， 山莊並未受到波及。

不過，在茂密植被被祝融吞噬後，山友也在火場範圍內，發現許多垃圾，包括茶桶、臉盆、玻璃瓶、鐵質波浪板、蛋殼、睡袋、金屬罐、塑膠、瓦斯罐、鍋具等。

有山友看了「覺得心痛」，拍照上傳臉書社團「雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums」，po文「369火燒山寫真 請山友們不要燒垃圾、不要抽煙、不要亂丟垃圾…。美景！需要大家共同愛護與維護。 」此篇貼文引發網友嘆是「垃圾現形記」，並認為台灣山友水準有待加強。

鄭瑞昌說，近年來，國內外都在提倡「無痕山林」觀念與行動，上山除了足跡、什麼都不留下，從心態到行動，減少對自然做成的衝擊和傷害，尤其海拔3千公尺以上的高山，氣溫低，即使是果皮，自然腐爛也不易，更遑論其他材質的物品。

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