人才留不住？ 柯下令：首長要先找3備位人選

2019-02-22 11:02

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲第二任小內閣大幅異動，甚至發生柯文哲在質問台北流行音樂中心等工程案延宕問題時，遭新任文化局長蔡宗雄以「首長更迭較頻繁，政策不能連貫」為由塘塞，讓柯相當不滿，要求各局處首長都要提出3名備位人選。但柯文哲今否認是人才流失太快，而是人才培訓是百年大業，才要有長遠的計畫。

柯文哲上午出席市府公開記者會，事後被問及，日前於台北市政會議時，要求現任局處首長都得提出3個備位人選，並且接受柯本人面談的命令。柯文哲回應，人才還是要培育，每個首長上任的時候，第一件事情要開始培養接班人，因為國家是長久存在的，所以人才培育是很重要的事情，過去他們比較沒有在注重，現在起要開始注重這個問題。

媒體追問，這是否代表間接承認人才流失太快？柯文哲表示，不是人才流失，應該說是人才的培養是百年大業，特別是高階的局長訓練，他覺得在高階人才方面，不管是財經小組、各局處首長訓練，應該要有長遠的作法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/