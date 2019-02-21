市府遭質疑大巨蛋「裁判兼掮客」 柯文哲：跟我無關

2019-02-21 12:05

〔記者鍾泓良／台北報導〕大巨蛋傳出北市府積極介入遠雄大巨蛋易手案，其中台北捷運公司董事長李文宗被周刊點名就是負責與接手團隊接洽的市府代表，被外界指市府成了「裁判兼掮客」市長柯文哲今天受訪說，自己是審查方，怎麼可能會變掮客，並說強調遠雄股權要怎麼變動跟市府無關。當被指出市府有接觸過買家，柯則再說，市府再厲害也不會認識國外買家。而對於遠雄否認有主動接觸國內外買家，柯文哲僅說，不曉得，「有一點我是確定，跟我無關。」

媒體之前報導，李文宗在農曆年前與日本投資公司和北市府高層都有聯繫的本土企業界人士主動聯繫柯文哲核心幕僚，市府顧問蔡壁如要與柯文哲見面，但蔡因另有行程未能出席，改由李文宗陪同柯。

而對於是否在過年前與廠商會面，市府、李文宗皆為否認。然而去年前都發局長林洲民離職時，林洲民就曾爆出李文宗卻在市府11樓辦公室施壓，還拍桌嗆林「影響大巨蛋賣價」。而在林離職後的大巨蛋都市設計審議會，李皆到現場「督軍」。

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