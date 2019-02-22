見柯文哲惹議 陳水扁：就算關過我的馬英九來也會見

2019-02-22 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁與台北市長柯文哲預定於3月1日在高雄見面，引發獨派反彈。陳水扁今日替柯文哲緩頰說，柯曾當過他的醫師，而當初柯的「阿扁裝病說」是被斷章取義，雖然柯講出「兩岸一家親」，但起碼沒有說接受九二共識或一個中國，而就算比柯更紅、關過他的馬英九來，他也會同意接見。

陳水扁今日在臉書發布影片表示，他會接見不同立場的人，是因為他是卸任總統，是台灣國家全民的公共財，而且他是飲水思源的人。陳水扁說，當初落難時，敢具名跳出來關心他的是少數中的少數，柯文哲卻願意具名並擔任民間醫療小組召集人，「沒人要理我，他願意挺到底」，而這是一輩子的恩情。

有人以柯文哲曾說陳水扁裝病為由，要陳水扁不要見柯文哲。陳水扁則澄清，柯文哲接受TVBS訪問的影片他看了三次，柯文哲並沒有說他裝病，「裝病說」是媒體下標、斷章取義的，而且柯文哲事後也在電台、議會、私下當面，向他道歉過三次，若他不以「愛與包容」來諒解他的發言不當，就太無情無義。

對於柯文哲「兩岸一家親」立場被質疑是「紅色」，陳水扁說：「這樣叫做紅，起碼我們還沒有聽到柯文哲市長接受九二共識、主張一個中國」，陳水扁還強調，自己也曾在2000年總統就職演說講過「兩岸有共同的血緣、有共同的語言、有共同的宗教信仰」，但這也沒影響他「台灣中國、一邊一國」的主張。

陳水扁說，不是不可以質疑柯文哲的「兩岸一家親」，柯是否接受「一中原則」才是重點。陳水扁還說，柯文哲再怎麼紅，也沒有馬英九、郝龍斌還紅，而民主社會是多元社會，不同意見本就要相互尊重，就算是關過他的馬英九來，他也願意與馬英九見面。

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