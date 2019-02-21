議員批評史上最爛燈節 柯文哲：看過人數覺得還好

台北市長柯文哲在 「2019士林官邸鬱金香展-期待相鬱」開幕活動中受訪。（記者朱沛雄攝）

2019-02-21 11:46

〔記者鍾泓良／台北報導〕今年是台北市長柯文哲第三年將台北燈節移師西門，但議員批評今年周邊攤販生意差，台北燈節主燈設在捷運站出口交通不便，批評是是史上最爛燈節。柯文哲今天先反問是跟哪時候比，表示自己看過人數覺得還好，認為是因為今年舉辦範圍比較大，所以一天人真的太多，而當人沒有那麼多時就會顯得更稀疏。他說，開幕當天人數很多，隔天他再過去看看人數就沒有開幕那麼多，不過還維持一定數量。

曾擔任北市觀傳局主秘的台北市議員游淑慧指出，台北燈節去年就花超過8000萬，「一個燈節辦到這樣，是當成在跨年嗎？」她也說，柯市府政務官更動頻繁，導致政策無法延續，前觀傳局長陳思宇在燈節招標後就跑去選立委，市議會要追究責也不知道要找陳思宇還是新局長劉奕霆，「台北儼然變成小鬼當家」。

國民黨議員汪志冰也認為，西門町商家眾多，燈節其實不需要結合市集，「弄了半天反而在地店家跟攤商搶生意」，觀傳局將攤商外包，承包商為了利潤要求範圍大、攤商數多，動線才會出問題，簡直是「史上最爛」。

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