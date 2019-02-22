科技業夫妻檔雙辭工返鄉 種出酸甜傳統味蓮霧

2019-02-22 10:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕甜甜的蓮霧人人愛，但還帶著酸酸口感的傳統味蓮霧，可能很多人沒吃過；屏東縣內埔鄉夫妻檔果農楊惇幃、江宥緹，10年前雙雙辭去科技業高薪工作返鄉務農，專心種出有傳統味的產銷履歷蓮霧。

楊惇幃家族是檳榔大戶，家裏種了不少檳榔，但他不願種檳榔，於是請父親提供4分地學種蓮霧，他說，當初很多人反對他務農，更反對他種蓮霧，因為蓮霧風險大，家裏的檳榔事業希望年輕人接手，但他知道檳榔不是長期之計，決定轉型。

從基本功學起，他到農改場、屏科大及向蓮霧專家請益，也上屏東農業大學；還有1名販運商提醒他，修剪枝條比施肥更重要，因此他順風勢及地型修剪枝葉，樹根吸收養分有效率，蓮霧樹更強健，一般颱風及低溫時，別人的果園損害嚴重，他的蓮霧卻能安然無恙；不靠肥料，全園區草生栽培，草長太長就用割的，還申請到產銷履歷，讓消費者安心食用。

他表示，目前共種1.3公頃，除父親提供4分地種大粒種外，他也另外租了9分地，種大粒種、南洋種、泰國種、巴掌蓮霧及最流行的黑糖芭比，幾乎所有蓮霧品種都有種，不同品種產期從11月到6月都可以吃到，並與主婦聯盟合作。

他說，現在掛在樹上的蓮霧幾乎都被訂走，只有部分供應宅配及網路訂購，為擴大通路，假日還到台北希望廣場銷售，很多人吃過他會酸的蓮霧，都稱許這才是蓮霧。

楊惇幃開玩笑說，剛種蓮霧時，因為沒抓到訣竅，收入有限，全靠太太養家，現在成果已展現，兩夫妻努力表現，他負責田間管理，江宥緹在集貨場包裝出貨，雖然收入還比不上上班，但賺到更多家庭溫馨及天倫之樂。

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