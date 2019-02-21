夜宿華德工家 高雄教育局長期勉僑生珍惜青春

2019-02-21 20:11

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市教育局長吳榕峯偏鄉學校夜宿第二站，選到茄萣區華德工家，今天傍晚與華德工家師生共進晚餐，餐後並與僑生、北高雄學校師生、家長座談，協助解決偏遠學校需求。

茄萣區為高市西北隅的小漁村，區內有華德工家、茄萣國中和砂崙、茄萣、成功、興達四所國小，華德工家為配合政府新南向政策，開辦有僑生專班，去年度資訊科招生1班，由於績效良好，今年度僑委會核定資訊科與餐飲科各招生1班。

華德工家今天邀請教育局長吳榕峯與僑生、一般生共進晚餐，餐後座談吳榕峯對飄洋過海來台求學的僑生深表關心，勉勵僑生與一般住宿生要珍惜青春，把握時光努力學習，為未來奠定厚實的基礎，尤其要注重身體健康，同時交待各級學校校長要給孩子們提供「健康成長、快樂學習」的情境。

晚間吳榕峯與北高雄各級學校校長、家長會長與老師們座談，湖內區文賢國小校長梁正宏為華德工家前家長會長，他表示，到茄萣國小服務後，對華德工家辦學績效十分肯定，因此將兒子轉入該校餐飲科，二年後畢業擁有乙、丙級技術士證照7張，也順利進入理想中的大學就讀，對華德的老師們有說不盡的感謝。

吳榕峯表示，教育局積極加強偏遠弱勢孩童的就學照顧，包括雙語教育、午餐全面補助等，以提升孩子們未來競爭力，明天（22日） 一早吳榕峯將與師生共用早餐，迎接同學上學與參加朝會，之後轉往鄰近茄萣國中巡查校園。

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