空污嚇壞韓國瑜！環保局長再度夜宿 網友嗆：睡覺有屁用逆

2019-02-14 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨天（13日）率市府團隊搭直升機空中視察愛河，他說，空中鳥瞰愛河景觀非常漂亮，但被空污嚇了一大跳；對此，環保局長袁中新今天上午立刻宣布，晚上要夜宿大林蒲，希望了解廢氣排放情形。網友見狀則大酸，「睡覺有屁用逆」、「看來要睡四年了」。

韓國瑜13日親率水利局長李戎威、新聞局長王淺秋、觀光局長潘恒旭及都發局長林裕益等人，一同搭乘直升機視察愛河流域。韓國瑜視察後說，原本是要空中視察愛河及6個愛情摩天輪預定地，但令他震撼的是空氣污染，他強調高雄的空污嚴重，將是市府的施政重點，未來一定要改善。

綜合媒體報導，高雄市環保局今天上午宣布，局長袁中新將在下午5點到台電大林廠及相關大型工廠了解廢氣排放情形，並與當地里長、環保團體一起了解空氣污染狀況，晚間則夜宿當地清潔隊員家中。

相關新聞被轉貼到PTT後遭網友狂酸，留言「睡覺有屁用逆」、「又開始在演戲了」、「看來要睡四年了」、「不要一直秀下限」、「高雄當官真好當 有問題就睡一覺就好」、「睡覺作夢就是解決問題的最佳方案啊！這是我們瑜公的指示誰敢嘴？」。

袁中新今天夜宿大林蒲是他第二度的夜宿體驗，上一次夜宿則是1月中選在興達電廠附近茄萣濱海路段。袁中新今天到達夜宿地點時，詢問環團此行是否被說成來「作秀」？到場直播的環團人士則直接回他，「地方確實有人這麼說！」讓袁中新一臉尷尬。

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