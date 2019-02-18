夜宿彌陀漁村 韓國瑜：市長不能離開基層

2019-02-18 23:28

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今（18日）晚夜宿彌陀漁村，並與在地漁民茶敘搏感情，他表示，身為市長不能離開基層，因為一旦離開基層，施政就很危險，他歡迎漁民踴躍反映問題，看看市府能為漁民解決哪些疑難雜症。

韓國瑜原預計晚上8點抵達彌陀區漁會，與漁會幹部和漁民茶敘，並夜宿彌陀區漁會，但由於行程延誤，直到9點多才趕抵漁會，明天一大清早他將訪視魚市場交易和虱目魚養殖魚塭，瞭解、關心漁民生活及面臨的問題。

茶敘活動前，韓國瑜受訪表示，他和鴻海集團郭台銘董事長已有一段時間未聯絡，高雄張開雙臂歡迎鴻海來投資，希望郭董有空來高雄看看有無投資機會；對於行政院副院長陳其邁再三重申，中央對高雄所有的補助與計畫核定的部分都不會改變，建設高雄是中央與地方共同努力，希望對地方的發展不分藍綠，韓表示，陳是高雄在中央最大的官員，表現非常善意，講得也十分得體，相信高雄鄉親聽了都很感動。

韓國瑜表示，他曾是賣菜郎，去年底市長就職當天就夜宿高雄果菜公司，也經常跑農村，因農漁本一家，漁村也要來看看，所以安排今天來彌陀區漁會入住一晚，和漁會幹部、漁民茶敘，隔天再訪視魚市場交易、虱目魚養殖及漁港海岸光廊景點，瞭解目前漁民作業、生活情形及所面臨的問題，希望能有效將漁產品銷售出去，業者為歡迎韓蒞臨，也準備了2000份海鮮粥和冰鮮虱目魚發送給民眾享用。

韓國瑜指出，彌陀區以養殖及沿近海漁業為主，養殖魚塭面積達522公頃（以虱目魚、吳郭魚、鱸魚為主），其中，虱目魚養殖面積約252公頃，年產量2277公噸，年產值1億2500萬元，為高雄主要虱目魚產地，素有「虱目魚故鄉」的美稱；另沿近海漁撈漁業主要以一支釣（土魠、白北）、延繩釣（星雞魚、石鱸、紅槽、加志、嘉鱲）、拖網（三角仔、白帶、花身阿、竹梭、小卷、明蝦、草蝦）等漁業為主，2017年彌陀區漁會魚市場產量739公噸、產值1億3577萬元。

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