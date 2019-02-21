六甲大丘三角頭「請佛踅庄」 3天遶境熱鬧展開

2019-02-21 19:38

〔記者楊金城／台南報導〕台南市定民俗「六甲大丘三角頭請佛踅庄」，今天在近千名信眾恭迎赤山龍湖巖「老二媽」（觀音佛祖）、六甲恒安宮「大媽」（媽祖）上神轎後，展開大丘山區首日遶境，今年請佛踅庄遶境3天，十分熱鬧。

六甲大丘三角頭請佛踅庄的宗教民俗活動，從清代至今沿續近160年歷史，早年先民入山開墾時，常遭遇天災地變，但在赤山龍湖巖觀音佛祖及六甲恒安宮天上聖母的護佑下，總能逢凶化吉，先民感念佛祖媽及媽祖婆護境佑民，大丘堡內成立「三角頭」，商議每年農曆1月17到19日迎請「老二媽」和「六甲媽（護軍媽）」輪巡遶境，「請佛踅庄」世代傳承，是六甲山區最重要的民俗活動。

「六甲大丘三角頭請佛踅庄」6年一個週期，前3年請佛遶境三角頭包括「頂角」嶺頂、大丘園、匏仔寮、「中角」南勢坑、番仔厝、「下角」九重橋、北勢坑等9個庄頭，後3年請佛來作客看戲、不遶境，今年又是6年週期的第一年遶境。

六甲區長蔡秀琴說，大丘三角頭請佛踅特色是三角頭九庄頭總動員，每庄必有鑼鼓陣、家家戶戶必遶境、輪流煮點心，而且點心不上桌、毛巾綁大旗桿請陣頭、爐主移交習俗，「請佛」凝聚庄民團結，信仰融入生活，展現大丘山區民俗歷史文化。

遶境隊伍今天先到赤山龍湖巖，由兼任大丘三角頭文化協會理事長的大丘里長何成章恭請「老二媽」上轎，蔡秀琴迎請恒安宮「大媽」上轎，隨即展開首日遶境，何成章和王爺里長許峯榮另迎請千里眼、順風耳，台南市文化資產管理處派員全程紀錄，並將在23日首度舉辦遶境體驗活動，帶領民眾走香路跟著「老二媽」和「大媽」踅庄。

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