「殺子自殺」半年釀8孩童喪命 家扶籲共同建立保護網

2019-02-21 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕18日台中市太平區發生一樁父親燒炭事件，並造成2名孩童死亡，家扶基金會指出，近半年來已發生5起父母殺害子女後自殺案件，共8名兒少受害，其中5名不幸身亡。家扶基金會表示，這是一種殘酷的兒少虐待行為，除了終止孩子成長的機會，也剝奪了他們的生命權。

綜合媒體報導，家扶基金會表示，「殺子自殺」5成以上都與經濟因素相關，生活壓力更是高達8成。經濟問題通常是生活中不可避免的壓力，當家庭面臨經濟的重大考驗時，若無足夠資金得以處理，又未能有效建構系統面對時，孩童容易受到父母失業、衝突、疏忽與經濟壓力等因素，成為父母抉擇中的犧牲品。然而「殺子自殺」案件原因錯綜複雜，不宜隨意指責他人未善盡保護的責任，或咎責於被認定應該及時防範的人，任何妄言的評論皆有可能造成不必要的罪惡感。

除了經濟、生活壓力外，父母離異也可能是殺子自殺的導火線，近半年的5起「殺子自殺」事件中，有3起導火線來自父母離異，父母面臨的各種情緒，可能悲傷、憤怒、防禦，還有生活上必須適應的各種挑戰，稍一不慎，將陷入思緒的無限深淵，惟有透過專業人士協助，勇於面對現況，才能走出自己建築的牆。

家扶也強調，從兒少所在的家庭、社區與鄰里著手，建立緊密的兒少保護網絡，及早介入服務讓兒虐致死憾事不再發生，也盼望兒少保護預防處置工作更臻健全與完善。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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