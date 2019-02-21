烏日湖日櫻花園 預計228連假全部盛開

2019-02-21 15:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市烏日湖日櫻花園的櫻花，過去都在過年時就會盛開，由於今年是暖冬，雨量不多，因此花開得比往年慢且不理想，但最近已逐步盛開，預計228的4天假期，將可全部盛開。

由於今年的天氣並不冷，而且雨水不足，很多花種都開得比往年慢，且盛開率低，綻放的花朵也沒有以往漂亮，甚至還在花苞時就已枯死。

位在烏日公園路、環河路口的湖日櫻花園，是湖日社區的民眾所種植的河津櫻，每一年在過年時，河津櫻就會盛開，但今年園內的櫻花樹，不但過年時未開花，更看不出有任何要開花跡象，讓附近住戶很擔心會不會不開花。

最近這幾天，園內的櫻花總算開始綻放，湖日里長楊來成表示，湖日櫻花園的櫻花樹已種植了7、8年，約種植了上百株河津櫻，不過，有些櫻花樹因土質、病蟲害的關係，逐年死亡，目前約有80多株。

楊來成表示，由於今年的冬天不冷，且雨水不足，因此應該在過年時盛開的河津櫻，卻遲至這1、2天才慢慢開花，白色與粉紅色的花慢慢綻放，但目前尚未全開，不過已有民眾搶著賞花，前往拍照，與花爭艷，他預計下週228的4天假期，就可全部盛開，花期約半個月，屆時民眾可到更多更美的櫻花盛開。

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