怪怪透天厝引熱議 屋主︰純粹為了外觀好看啦！

2019-02-21 14:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市2間外觀看似4樓的毗鄰透天厝其實只有2層樓高，有網友發現拍照後PO到臉書社團引起熱議，有人搞笑「該不會是淘寶建設公司建的！」、「為了方便未來增建」等留言，屋主則說，這2間2樓透天厝都是自己及家族的，因其中1間老舊漏水才加蓋遮雨棚，因覺得左右高度不一樣不好看，才一起加蓋鋼構牆面，純粹是為了外觀好看，沒有要增建啦。

這棟奇特房舍位在北屯區北屯路靠近進化北路口，2間外觀看似4樓的透天厝其實都只有2層樓高，3、4樓則只有薄薄的鋼構牆面，牆面上宛如陽台的預留空間，視線可以完全穿透看到天空，有網友覺得很有趣拍照後PO到臉書社團「爆廢公社」分享表示，這間房屋並不是真的4層樓，事實上只有外面的「門面」是4層樓，原始建築一邊是2層樓、一邊則為3層樓，引起網友熱議。

許多網友為此留言笑說：「真的是透天呢！」、「磚牆沒基礎能疊那麼高也是一門技術...」、「國王的新家～」、「這是預售屋，不要急，還沒蓋好XD」，但也有網友猜測：「方便日後增建，卻不會被人認為是違法，以前的人真的很聰明」、「個人猜想，先上面牆，翻修時就覺得樓層正常，不會想到去檢舉。」也有網友認為是為了風水關係或是加掛廣告看板所建。

呂姓屋主對此表示，家族世居該處，早期父親分得1間2樓透天厝後，7、8年前又買下毗鄰，也就是被網友拍照上網的另間2樓透天厝，後來因其中1間老舊有漏水問題在頂樓加蓋遮雨棚時，父親可能覺得2間透天厝高度不一樣不好看，才一起加蓋薄薄的鋼構牆面，純粹是為了外觀好看，沒有要增建啦。

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