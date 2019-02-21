房屋兩層樓、門面卻有4層 網友點出「透天厝」背後真相...

2019-02-21 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕這樣蓋房子可以嗎？有一名網友昨天在臉書社團「爆廢公社」分享一張4層樓房屋照片，不過這間房屋並不是真的4層樓，事實上只有外面的「門面」是4層樓，引起網友熱議。

原PO在「爆廢公社」表示指出：「朋友說最近看上一棟4層樓的透天厝，想下手，我卻怎麼看，怎麼奇怪......該不會是『淘寶建設公司』建的！」而這棟建築除了「門面」是4層樓，原始建築一邊是2層樓、一邊則為3層樓。許多網友留言笑說：「真的是透天呢！」、「磚牆沒基礎能疊那麼高也是一門技術...」、「國王的新家～」、「這是預售屋，不要急，還沒蓋好XD」

不過有網友猜測：「方便日後增建，卻不會被人認為是違法，以前的人真的很聰明。」、「個人猜想，先上面牆，翻修時就覺得樓層正常，不會想到去檢舉。」、「是設計給人加蓋違建的，南部很多，但通常只有上面多一層樓的牆，兩三層我也是第一次看到。」也有網友認為是為了風水關係或是加掛廣告看板所建。

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